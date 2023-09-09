Во Вроцлаве завершился матч квалификации чемпионата Европы-2024 Украина – Англия. Подопечные Сергея Реброва в непростом поединке сыграли вничью (1:1) с одной из топ-сборных мира, пишет 24 Канал.

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Авторитетные порталы WhoScored и Sofascore выставили оценки участникам поединка во Вроцлаве. По версии WhoScored в составе "сине-желтых" лучше всего сыграли автор гола Александр Зинченко и автор результативной передачи Ефим Конопля. Они получили по 6,9 балла.

Оценки сборной Украины по версии WhoScored / скриншот WhoScored

От Sofascore самые высокие оценки среди украинцев получили тот же Александр Зинченко и Виталий Буяльский, появившийся на поле во втором тайме. Защитник Арсенала и хавбек Динамо заработали по 7,2 балла.

Оценки сборной Украины по версии Sofascore / скриншот Sofascore

Напомним, что следующий матч сборная Украины сыграет 12 сентября в Милане против команды Италии. В турнирной таблице группы С подопечные Реброва удерживают второе место с 7 очками в активе.