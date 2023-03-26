В воскресенье, 26 марта, сборная Украины начнет турнирный путь отбора на чемпионат Европы-2024. В первом матче квалификации команду Ротаня будет экзаменовать сборная Англии.

По теме Отбор на Евро-2024: календарь матчей и турнирная таблица

В преддверии поединка на стадионе "Уэмбли" стала известна заявка сборной Украины. Вне списка избранных футболистов оказался капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко и защитник Динамо Денис Попов. Очевидно, вингер Аль-Айна до сих пор не залечил повреждение.

Заявка сборной Украины на матч с Англией

Вратари: 1. Андрей Лунин (Реал, Испания), 12. Анатолий Трубин (Шахтер), 23. Никита Шевченко (Александрия).

1. Андрей Лунин (Реал, Испания), 12. Анатолий Трубин (Шахтер), 23. Никита Шевченко (Александрия). Защитники: 21. Александр Караваев (Динамо), 22. Николай Матвиенко (Шахтер), 16. Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), 2. Эдуард Соболь (Страсбург, Франция), 3. Александр Сваток, 4. Эдуард Сарапий (оба - Днепро- 1), 13. Денис Мирошниченко (Александрия).

21. Александр Караваев (Динамо), 22. Николай Матвиенко (Шахтер), 16. Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), 2. Эдуард Соболь (Страсбург, Франция), 3. Александр Сваток, 4. Эдуард Сарапий (оба - Днепро- 1), 13. Денис Мирошниченко (Александрия). Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 20. Георгий Судаков, 18. Артем Бондаренко (все – Шахтер), 5. Сергей Сидорчук, 14. Виталий Буяльский (оба – Динамо), 19. Александр Пихаленок (Днепр-1), 8. Руслан Малиновский ( Марсель, Франция), 17. Александр Зинченко (Арсенал, Англия), 15. Виктор Цыганков (Жирона, Испания), 7. Михаил Мудрик (Челси, Англия), 10. Евгений Коноплянка (Краковия, Польша).

6. Тарас Степаненко, 20. Георгий Судаков, 18. Артем Бондаренко (все – Шахтер), 5. Сергей Сидорчук, 14. Виталий Буяльский (оба – Динамо), 19. Александр Пихаленок (Днепр-1), 8. Руслан Малиновский ( Марсель, Франция), 17. Александр Зинченко (Арсенал, Англия), 15. Виктор Цыганков (Жирона, Испания), 7. Михаил Мудрик (Челси, Англия), 10. Евгений Коноплянка (Краковия, Польша). Нападающие: 9. Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), 11. Артем Довбик (Днепр-1).

Важно! Матч Англия – Украина начнется 26 марта в 19.00 по киевскому времени. Для подопечных Ротаня это будет первая игра отбора, а вот у сборной Англии есть в активе победа над действующими чемпионами Европы (2:1).