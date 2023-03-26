У неділю, 26 березня, збірна України розпочне турнірний шлях відбору до чемпіонату Європи-2024. У першому матчі кваліфікації команду Ротаня екзаменуватиме збірна Англії.

До теми Відбір на Євро-2024: календар матчів та турнірна таблиця

Напередодні поєдинку на стадіоні "Вемблі" стала відома заявка збірної України. Поза списком обраних футболістів опинився капітан збірної України Андрій Ярмоленко та захисник Динамо Денис Попов. Очевидно, вінгер Аль-Айну досі не залікував ушкодження.

Заявка збірної України на матч з Англією

Воротарі: 1. Андрій Лунін (Реал, Іспанія), 12. Анатолій Трубін (Шахтар), 23. Микита Шевченко (Олександрія).

1. Андрій Лунін (Реал, Іспанія), 12. Анатолій Трубін (Шахтар), 23. Микита Шевченко (Олександрія). Захисники: 21. Олександр Караваєв (Динамо), 22. Микола Матвієнко (Шахтар), 16. Віталій Миколенко (Евертон, Англія), 2. Едуард Соболь (Страсбур, Франція), 3. Олександр Сваток, 4. Едуард Сарапій (обидва — Дніпро-1), 13. Денис Мірошніченко (Олександрія).

21. Олександр Караваєв (Динамо), 22. Микола Матвієнко (Шахтар), 16. Віталій Миколенко (Евертон, Англія), 2. Едуард Соболь (Страсбур, Франція), 3. Олександр Сваток, 4. Едуард Сарапій (обидва — Дніпро-1), 13. Денис Мірошніченко (Олександрія). Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 20. Георгій Судаков, 18. Артем Бондаренко (усі — Шахтар), 5. Сергій Сидорчук, 14. Віталій Буяльський (обидва — Динамо), 19. Олександр Піхальонок (Дніпро-1), 8. Руслан Маліновський (Марсель, Франція), 17. Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), 15. Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), 7. Михайло Мудрик (Челсі, Англія), 10. Євген Коноплянка (Краковія, Польща).

6. Тарас Степаненко, 20. Георгій Судаков, 18. Артем Бондаренко (усі — Шахтар), 5. Сергій Сидорчук, 14. Віталій Буяльський (обидва — Динамо), 19. Олександр Піхальонок (Дніпро-1), 8. Руслан Маліновський (Марсель, Франція), 17. Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), 15. Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), 7. Михайло Мудрик (Челсі, Англія), 10. Євген Коноплянка (Краковія, Польща). Нападники: 9. Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), 11. Артем Довбик (Дніпро-1).

Важливо! Матч Англія – Україна розпочнеться 26 березня о 19:00 за київським часом. Для підопічних Ротаня це буде перша гра відбору, а от збірна Англії має в активі перемогу над чинними чемпіонами Європи (2:1).