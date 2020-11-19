В субботу, 21 ноября, должен был состояться матч между донецким "Олимпиком" и луганской "Зарей". Однако этот матч не состоится в назначенное время. Все из-за вспышки коронавируса в "Олимпик"

Накануне стало известно, что в "Олимпике" вспышка коронавируса. Впоследствии эту информацию подтвердили и на официальном сайте клуба.

В то же время В украинском клубе массовая вспышка коронавируса, у некоторых игроков – третий положительный тест

Отмечается, что по результатам тестирования более 10 человек получили положительный результат. Однако у кого именно – не указали.

Зато в сообщении указано, что из-за вспышки коронавируса в команде не осталось ни одного здорового вратаря, который мог бы сыграть в матче против "Зари".

Отметим, что в заявке "Олимпика" на этот сезон является пятеро вратарей. Это игроки основного состава Артем Кичак, Бетим Альими и Андрей Чекотун, а также заявленные за молодежные команды Максим Косенко и Даниил Червинский.

Поэтому "Олимпик" обратился к УПЛ с просьбой перенести матч против "Зари". При этом будут перенесены сразу три матча – как главной команды, так и игры команд U-21 и U-19. В УПЛ пошли на встречу такой просьбе, официально подтвердив перенос матча.

Решение о дате проведения матча "Олимпик" – "Заря" будет принято позже.