У суботу, 21 листопада, мав відбутися матч між донецьким "Олімпіком" та луганською "Зорею". Однак цей матч не відбудеться у визначений час. Все через спалах коронавірусу в "Олімпіку"

Напередодні стало відомо, що в "Олімпіку" спалах коронавірусу. Згодом цю інформацію підтвердили і на офіційному сайті клубу.

Водночас В українському клубі масовий спалах коронавірусу, в декого з гравців – третій позитивний тест

Зазначається, що за результатами тестування понад 10 осіб отримали позитивний результат. Однак в кого саме – не вказали.

Натомість в повідомленні вказано, що через спалах коронавірусу в команді не залишилося жодного здорового воротаря, який міг би зіграти в матчі проти "Зорі".

Відзначимо, що в заявці "Олімпіка" на цей сезон є п'ятеро воротарів. Це гравці основного складу Артем Кичак, Бетім Альїмі та Андрій Чекотун, а також заявлені за молодіжні команди Максим Косенко та Данило Червінський.

Відтак "Олімпік" звернувся до УПЛ з проханням перенести матч проти "Зорі". При цьому будуть перенесені одразу три матчі – як головної команди, так і ігри команд U-21 та U-19. В УПЛ пішли на зустріч такому проханню, офіційно підтвердивши перенесення матчу.

Рішення щодо дати проведення матчу "Олімпік" – "Зоря" буде прийнято згодом.