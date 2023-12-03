Черноморец – ЛНЗ 1:3

Голы: Штогрин, 75 – Хобленко, 52, Наумец, 83, Олейник, 90+4

Воскресный поединок 16-го тура УПЛ Черноморец – ЛНЗ начался с 40-минутной задержкой из-за охватившей Украину воздушной тревоги. Вынужденным перерывом лучше воспользовались футболисты черкасской команды, пишет 24 Канал.

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Очередной провал Черноморца

В первом тайме на поле шла равная борьба, но воротам соперника чаще угрожали игроки ЛНЗ. Однако на перерыв команды пошли при ничейном счете на табло.

В начале второй 45-минутки гости достигли своего. Экс-форвард "моряков" Алексей Хобленко, ныне защищающий цвета черкасской команды, с острого угла пробил под перекладину ворот. Кстати, наставник ЛНЗ Олег Дулуб в свое время тоже тренировал "моряков".

Гости очень остро играли на контратаках и могли удвоить свое преимущество. Неплохие возможности потеряли Хобленко и Наумец.

На 75-й минуте матча "моряки" сумели восстановить равновесие. Во время суеты в штрафной ЛНЗ лучше всех сориентировался Штогрин, пробивший с нескольких метров. К слову, это 6 гол в нынешнем чемпионате главного бомбардира одесситов.

За семь минут до завершения матча ЛНЗ забил второй гол. И сделал это еще один бывший игрок Черноморца – Владислав Наумец. Вингер совершил индивидуальный проход из центральной зоны, завершивший прицельным ударом в левый угол.

Финальную точку в матче поставил ветеран украинского футбола Денис Олейник, воспользовавшийся пасом Максима Прядуна.

В итоге арбитр зафиксировал поражение "моряков" со счетом 1:3.

Черноморец потерпел четвертое поражение подряд. Команда Григорчука опустилась на 10 строчку таблицы.

Благодаря победе над "моряками" ЛНЗ поднялся на 9 место в чемпионате. У подопечных Дулуба 19 зачетных баллов.

Видеообзор матча Черноморец – ЛНЗ