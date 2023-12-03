Российские террористы снова напомнили о себе. Из-за взлета вражеского МиГ-31К с аэродрома Моздок по всей Украине раздалась тревога. Так что арбитру пришлось остановить матч Минай – Динамо на 2-й минуте.

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Перерыв длился почти два часа, после чего снова раздалась тревога. Делегат матча с согласия представителей клубов принял решение о переносе игры. Возобновлять поединок не было смысла, поскольку на стадионе "Минай" отсутствует искусственное освещение,

Окончательное решение о новой дате матча Минай – Динамо будет принято позже. Скорее всего, поединок будет сыгран уже в следующем году.

Свой следующий матч динамовцы сыграют 11 декабря против киевской Оболони (11 декабря), а Минай – против черкасского ЛНЗ (9 декабря). Для обеих команд это будут последние поединки в 2023 году. После 17 тура в чемпионате Украины будет зимний перерыв, который продлится два с половиной месяца. Базовая дата восстановления чемпионата Украины – 24 февраля 2024 года.