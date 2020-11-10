9 декабря в последнем туре группы Лиги чемпионов "Ливерпуль" должен сыграть на выезде с "Мидтьюлланном". Поединок может не состояться из-за нового штамма коронавируса.

Подопечные Юргена Клоппа могут не сыграть последний матч Лиги чемпионов в Дании. Все из-за нового штамма коронавируса, который передается от норок к человеку, сообщает Daily Mail.

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Под угрозой срыва

Штамм был обнаружен как раз в Дании, где и должна состояться игра. Если "Ливерпуль" все-таки отправится на матч, то по возвращении из страны домой команде придется пойти на двухнедельную самоизоляцию.

Встреча "Мидтьюлланн" – "Ливерпуль" запланирована аж на 9 декабря. В первом круге "красные" обыграли датчан на своем поле – 2:0. Тогда во втором тайме свои голы забили Диогу и Салах. После 3-х туров "мерсисайдцы" лидируют в группе "D", в их активе 9 очков. Датчане же проиграли все три встречи и замыкают группу.

В следующем матче "Ливерпуль" в 4-м туре сыграет дома против "Аталанты" (25 ноября), а "Мидтьюлланн" сыграет против нидерландского "Аякса" (25 ноября).