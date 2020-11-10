9 грудня в останньому турі групи Ліги чемпіонів "Ліверпуль" повинен зіграти на виїзді з "Мідтьюлланном". Поєдинок може не відбутись через новий штам коронавірусу.

Підопічні Юргена Клоппа можуть не зіграти останній матч Ліги чемпіонів у Данії. Все через новий штам коронавірусу, який передається від норок до людини, повідомляє Daily Mail.

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Під загрозою зриву

Штам був виявлений якраз у Данії, де і повинна відбутися гра. Якщо "Ліверпуль" все-таки відправиться на матч, то після повернення з країни додому команді прийдеться піти на двотижневу самоізоляцію.

Зустріч "Мідтьюлланн" – "Ліверпуль" запланована аж на 9 грудня. У першому колі "червоні" обіграли данців на своєму полі – 2:0. Тоді у другому таймі свої голи забили Діогу та Салах. Після 3-х турів "мерсисайдці" лідирують в групі "D", у їх активі 9 очок. Данці ж програли всі три зустрічі і замикають групу.

У наступному матчі "Ліверпуль" у 4-му турі зіграє вдома проти "Аталанти" (25 листопада), а "Мідтьюлланн" зіграє проти нідерландського "Аякса" (25 листопада).