Один из матчей Лиги Европы не состоится как запланировано. Речь идет об игре в Испании между местным Вильярреалом и азербайджанским Карабахом.

Эта игра должна была состояться в четверг, 10 декабря. Однако УЕФА принял решение перенести этот матч, сообщает 24 канал.

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Причиной переноса матча стала вспышка коронавируса в Карабахе. В команде нет достаточного количества здоровых игроков, чтобы заполнить заявку на матч, сообщили в клубе. У девяти футболистов – коронавирус, еще двое уже переболели и получили отрицательные тесты, но пока не готовы физически. У еще двух игроков – травмы. Таким образом у команды отсутствуют 13 игроков из 23, которые были в заявке на Лигу Европы. Напомним, по правилам УЕФА, у команды должно быть как минимум 13 игроков в заявке, два из которых – вратари.

Поэтому игра не состоится. А решение относительно исхода будет принимать УЕФА.

Стоит добавить, что этот матч мало на что влиял с турнирной точки. Вильярреал обеспечил себе первое место в группе, Карабах же набрал лишь одно очко за пять матчей и занимал последнюю строчку без шансов подняться выше.