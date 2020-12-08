Один з матчів Ліги Європи не відбудеться як заплановано. Мова йде про гру в Іспанії між місцевим Вільярреалом та азербайджанським Карабахом.

Ця гра мала відбутися в четвер, 10 грудня. Однак УЄФА прийняла рішення перенести цей матч, повідомляє 24 канал.

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Причиною для перенесення матчу став спалах коронавірусу в Карабасі. В команді нема достатньої кількості здорових гравців, щоб заповнити заявку на матч, повідомили у клубі. У дев'яти футболістів – коронавірус, ще двоє вже перехворіли та отримали негативні тести, але поки не готові фізично. У ще двох гравців – травми. Таким чином у команди відсутні 13 гравців з 23 трьох, які були в заявці на Лігу Європи. Нагадаємо, за правилами УЄФА, в команди має бути як мінімум 13 гравців в заявці, два з яких – воротарі.

Відтак гра не відбудеться. А рішення щодо результату прийматиме УЄФА.

Варто додати, що цей матч мало на що впливав з турнірної точки. Вільярреал забезпечив собі перше місце в групі, Карабах же набрав лише одне очко за п'ять матчів та посідав останню сходинку без шансів піднятися вище.