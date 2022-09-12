Королева Єлизавета II померла ввечері в четвер, 8 вересня 2022 року. Їй було 96 років. Після цього керівництво АПЛ вирішило скасувати проведення всіх матчів 10 – 12 вересня. Таке ж рішення прийняли й в чемпіонаті Шотландії та Північної Ірландії.

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У Великій Британії розпочався траур та заходи із вшанування пам'яті королеви. Похорон Єлизавети II відбудеться у понеділок, 19 вересня. Королівська родина перебуватиме в траурі ще сім днів після похорону.

Саме через це один з матчів Ліги чемпіонів довелося перенести. У вівторок, 13 вересня, шотландський Рейнджерс мав примати на власному полі італійський Наполі. Гру перенесли на середу, 14 вересня.

Причиною перенесення в УЄФА назвали те, що в Шотландії є серйозні обмеження ресурсів поліції та організаційними проблемами, пов’язаними з поточними подіями навколо національного трауру за Єлизаветою II.

Водночас вболівальників Наполі не пустять на стадіон в Глазго. А заради спортивної справедливості, на матчі в Італії не пустять шотландських фанатів.

Варто відзначити, що через смерть Єлизавети II матч донецького Шахтаря теж опинився під загрозою перенесення. Адже 14 вересня "гірники" зіграють проти шотландського Селтіка. Але цей матч відбудеться так, як і заплановано.