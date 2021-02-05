Украинский голкипер мадридского Реала и национальной сборной Украины Андрей Лунин получил особую карточку "Будущих звезд" в FIFA 21.

EA SPORTS FIFA опубликовала первую команду Future Stars – самых талантливых игроков до 23 лет, которые показали большой потенциал, но еще не стали звездами мирового уровня.

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Команда Future Stars от EA SPORTS FIFA:

Игрокам Future Stars присваивается рейтинг, которого они могут добиться на пике своей карьеры, полностью раскрыв свой потенциал. У 21-летнего украинца этот показатель равен 87.

Неудачный дебют Лунина за Реал

20 января Лунин провел свой первый официальный поединок за "Королевский клуб". Этого дебюта 21-летний голкипер ждал еще с 2018 года, когда только перешел в состав "сливочных". Однако не такого первого матча за команду Зидана ожидал увидеть украинский футболист.

"Сливочные" сенсационно уступили третьелиговому Алькояно во втором дополнительном тайме (2:1), вылетев из Кубка Короля. В том противостоянии Лунин выглядел довольно неубедительно в воротах Реала. Скорее всего доверие французского тренера к Лунину несколько угаснет после позорного матча.