Матч-ответ 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Реал" (2:1 в первой встрече) может не состояться. По крайней мере, в Англии.

Правительство Великобритании ввело 14-дневный карантин для въезжающих в страну из Испании, где зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции. Из-за этого проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Реал" находится под угрозой срыва, сообщает Marca.

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Встреча "горожан" и "сливочных" запланирована на 7 августа. Матч должен пройти в Манчестере на стадионе "Этихад". Если "Манчестер Сити" и "Реал" не смогут сыграть в Англии, УЕФА может перенести встречу в Порту или Гимарайнш.

Суд отменил дисквалификацию "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес положительный вердикт по вопросу участия "Манчестер Сити" в еврокубках. Арбитраж удовлетворил апелляцию, поданную английским клубом. "Манчестер Сити" обжаловал решение УЕФА, который в феврале решил исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей.

Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию "горожан". Штраф уменьшен с 30 миллионов евро до 10 миллионов евро.