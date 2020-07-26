Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Реал" (2: 1 в першій зустрічі) може не відбутися. Принаймі, в Англії.

Уряд Великобританії ввів 14-денний карантин для тих, хто в'їжджає в країну з Іспанії, де зафіксований новий спалах коронавірусної інфекції. Через це проведення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Реал" перебуваєпо загрозою зриву, повідомляє Marca.

Читайте також: Ліга чемпіонів 2020/2021: хто вже гарантував собі участь у груповому етапі

Зустріч "містян" і "вершкових" запланована на 7 серпня. Матч повинен пройти в Манчестері на стадіоні "Етіхад". Якщо "Манчестер Сіті" і "Реал" не зможуть зіграти в Англії, УЄФА може перенести зустріч в Порту або Гімарайнш.

Суд скасував дискваліфікацію "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів

Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс позитивний вердикт з питання участі "Манчестер Сіті" в єврокубках. Арбітраж задовольнив апеляцію, подану англійським клубом. "Манчестер Сіті" оскаржував рішення УЄФА, який в лютому вирішив виключити клуб з єврокубків на два сезони за порушення фінансового фейр-плей.

Спортивний арбітражний суд скасував дискваліфікацію "містян". Штраф зменшений з 30 мільйонів євро до 10 мільйонів євро.