Немецкий Лейпциг может стать заложником политики своего же государства. Английский Ливерпуль из-за карантинных ограничений не может въехать в Германию на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Лейпцигом и Челси может состояться в Будапеште (Венгрия).

К слову УЕФА подготовил новый формат Лиги чемпионов

"Пушкаш Арена" в Будапеште является запасным стадионом УЕФА на случай непредвиденных обстоятельств. Если Лейпциг не сможет найти альтернативный стадион для матча с Ливерпулем, то игра может состояться в Будапеште.

К сведению. Матч Лейпциг – Ливерпуль могут перенести вследствие того, что Германия прекратила авиасообщение с Великобританией до 17 февраля. Причина – новый штамм коронавируса.

Лейпцигу грозит техническое поражение

Если Ливерпуль не сможет попасть в Германию, а Лейпциг не найдет другое место проведения матча, немецкую команду накажут техническим поражением со счетом 0:3.

Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Ливерпуль запланирован на 16 февраля. Начало в 22:00.