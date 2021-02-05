Матч Лейпциг – Ливерпуль может состояться в Будапеште: немцам грозит техническое поражение
Немецкий Лейпциг может стать заложником политики своего же государства. Английский Ливерпуль из-за карантинных ограничений не может въехать в Германию на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Источник:The Times
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Лейпцигом и Челси может состояться в Будапеште (Венгрия).
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"Пушкаш Арена" в Будапеште является запасным стадионом УЕФА на случай непредвиденных обстоятельств. Если Лейпциг не сможет найти альтернативный стадион для матча с Ливерпулем, то игра может состояться в Будапеште.
Лейпцигу грозит техническое поражение
Если Ливерпуль не сможет попасть в Германию, а Лейпциг не найдет другое место проведения матча, немецкую команду накажут техническим поражением со счетом 0:3.
Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Ливерпуль запланирован на 16 февраля. Начало в 22:00.
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