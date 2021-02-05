Коронавирус второй сезон подряд мешает футбольному миру. На этот раз, вероятно, пострадает раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: твиттер журналиста ESPN Дерека Рея

Первая игра между Лейпцигом и Ливерпулем пройдет на нейтральном поле. Дата поединка – 16 февраля.

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Основная причина: Германия временно прекратила авиасообщение с Британией из-за нового штамма COVID-19.

К понедельнику, 8 февраля, РБ Лейпциг должен будет найти нейтральное место для проведения матча. Вполне возможно, что это будет Зальцбург.

Breaking: Liverpool have been denied entry to Leipzig for the CL round of 16 first leg due to Covid rules. Onus now on Leipzig to find a neutral venue. — Derek Rae (@RaeComm) February 4, 2021

Что грозит командам

Если Ливерпулю не выдадут разрешение, а Лейпциг не сможет найти нейтральное поле, то клубу из Германии будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.