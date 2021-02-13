Непогода в Украине может внести свои коррективы в проведение футбольных матчей. Запланированный на субботу, 13 февраля, матч Колос – Шахтер может не состояться.

Всю ночь и утром в субботу в Ковалевке шел снег, а порой со льдом. К этому добавился и сильный ветер. Делегат встречи Александр Каденко после инспекции арены сомневается в готовности поля.

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Работники стадиона "Колос" прилагают все усилия, чтобы подготовить арену к матчу против горняков, заверили в клубе.

Окончательное решение должно быть принято за полтора часа до стартового свистка – в 15:30.

Отметим, что еще до возобновления чемпионата в СМИ была информация что матч могут перенести в Киев на НСК "Олимпийский". Но этого так и не произошло.

Напомним, что в предыдущем туре Шахтер тоже не смог сыграть матч из-за непогоды – в Кропивницком против Ингула. Тогда на стадионе "Звезда" вовремя не включили обогрев поля, из-за чего оно было замерзшее. Ингульцу в итоге засчитали техническое поражение.