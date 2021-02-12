В субботу, 13 февраля, Колос будет принимать Шахтер на собственном поле в рамках УПЛ. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Колос и Шахтер до этого встречались пять раз. И во всех пяти встречах победу праздновал именно Шахтер. Колос крупное поражение в УПЛ потерпел именно от Шахтера – 0:6. А Жуниор Мораес шесть раз отмечался в воротах соперника.

К теме Кто победит в борьбе за третье место в УПЛ: прогноз букмекеров на матч Заря – Десна

Вряд ли ситуация в субботу, 13 февраля, будет кардинально отличаться от предыдущих матчей. Единственное исключение – погода. Украину накрыло снегом. И именно это может помочь ковалевской команде сдержать нашествие соперника.

Букмекеры не слишком верят в успех Колоса. В Favbet их шанс победить оценили коэффициентом 11,00. Для примера, победа Шахтера – 1,26. На ничью ковалевцам тоже не стоит сильно надеяться – вероятность такого итога матча – 6,00.

Зато у болельщиков есть шанс увидеть немалое количество голов. ТБ 2,5 этого матча – 1,53. Зато ТМ 2,5 – 2,46.

Здесь можно было бы отметить, что Колос потерял своего бомбардира Евгения Селезнева, который мог бы отличиться в этом матче. Но для начала стоит сказать, что все пять голов в этом сезоне нападающий забил с пенальти. А вероятность, что 11-метровый назначат в этом матче – 2,10. И тут стоит заметить, что это в целом о назначении пенальти в этом матче, в том числе и в ворота Колоса.

Читайте также Трансферы команд УПЛ: возвращение Милевского, а Динамо и Шахтер – без усиления

Что касается бомбардиров матча, то лучшие шансы – у Жуниора Мораеса. Его гол оценен в 2,20. Гол лучшего бомбардира "горняков" во время зимних сборов Евгения Коноплянки – 4,25.

В отсутствие Селезнева задача забивать голы в Колосе возложена на Владимира Лысенко – 3,75 на его точный удар.

Матч Колос – Шахтер состоится в субботу, 13 февраля. Начало матча в 17: 00.