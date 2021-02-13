Негода в Україні може внести свої корективи у проведення футбольних матів. Запланований на суботу, 13 лютого, матч Колос – Шахтар може не відбутися.

Всю ніч і зранку у суботу у Ковалівці йшов сніг, а часом із льодом. До цього додався і сильний вітер. Делегат зустрічі Олександр Каденко після інспекції арени має сумніви щодо готовності поля.

Працівники стадіону "Колос" докладають усіх зусиль, щоб підготувати арену до матчу проти "гірників", запевнили у клубі.

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Остаточне рішення мають ухвалити за півтори години до стартового свистка – о 15:30.

Відзначимо, що ще до відновлення чемпіонату у ЗМІ була інформація що матч можуть перенести до Києва на НСК "Олімпійський". Але цього так і не сталося.

Нагадаємо, що в попередньому турі Шахтар теж не зміг зіграти матч через негоду – у Кропивницькому проти Інгульця. Тоді на стадіоні "Зірка" вчасно не включили обігрів поля, через що воно було замерзле. Інгульцю у підсумку зарахували технічну поразку.