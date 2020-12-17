Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола решил засчитать Ингульцу техническое поражение за так и не состоявшийся матч против Шахтера. "Горняки", соответственно, одержали техническую победу.

Кроме того, Ингулец обязан заплатить обязательный взнос в размере 50 тысяч гривен. Об этом говорится в сообщении Украинской ассоциации футбола.

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Причиной зачисления технического поражения в КДК назвали то, что Ингулец не обеспечил подготовку футбольного поля для проведения матча.

Отменен матч Ингулец – Шахтер: коротко

На 13 декабря был запланирован матч Ингулец – Шахтер. Эта игра должна была состояться в Кропивницком, где временно принимает соперников команда из Петрова.

В день матча арбитр с официальным делегатом отказались проводить матч. Причина: поле стадиона "Звезда" в Кропивницком не готово к проведению матча. Из-за замерзшего грунта шипы бутсов не входят в землю, что является травмоопасным и несет угрозу здоровью футболистов.

В Ингульце причиной такого состояния поля назвали то, что не включили подогрев поля, в ночь же перед игрой выпал ледяной дождь, а в день матча была минусовая температура.

После решения КДК Шахтер остался на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 29 очков и на один балл отстает от Динамо. Ингулец первую часть сезона закончил на 10-м месте.