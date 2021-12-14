Ужасный случай в Серии А

После экватора первого тайма одному из фанатов "волков" на трибунах Стадио Олимпико стало плохо. В тот момент сектор с ультрасом Ромы мгновенно затих. У 23-летнего болельщика перестало биться сердце.

Все могло закончиться трагедией: матч Челси был прерван из-за сердечного приступа у фаната

Дежурившие на арене медики немедленно побежали на трибуны, чтобы помочь пострадавшему. Фаната удалось реанимировать с помощью дефибриллятора. После чего его увезли в больницу.

Пережил второй приступ

По информации итальянской прессы, в карете скорой помощи болельщику Ромы второй раз стало плохо. Однако и на этот раз медики выполнили свою работу с отличием, остановив приступ.

Теперь болельщик находится в больнице под пристальным наблюдением врачей. К сожалению, такие случаи становятся все более частыми, как на футбольном поле, так и на трибунах.

Недавно подобный момент произошел в игре АПЛ Уотфорд – Челси. Тогда одним из спасателей стал защитник "аристократов" Маркос Алонсо, который указал арбитру остановить игру и показал на трибуны, где стало плохо одному из фанатов. К счастью, в обоих случаях все завершилось без летальных исходов.

Коротко о матче