Ужасный случай в Серии А
После экватора первого тайма одному из фанатов "волков" на трибунах Стадио Олимпико стало плохо. В тот момент сектор с ультрасом Ромы мгновенно затих. У 23-летнего болельщика перестало биться сердце.
Все могло закончиться трагедией: матч Челси был прерван из-за сердечного приступа у фаната
Дежурившие на арене медики немедленно побежали на трибуны, чтобы помочь пострадавшему. Фаната удалось реанимировать с помощью дефибриллятора. После чего его увезли в больницу.
Пережил второй приступ
По информации итальянской прессы, в карете скорой помощи болельщику Ромы второй раз стало плохо. Однако и на этот раз медики выполнили свою работу с отличием, остановив приступ.
Теперь болельщик находится в больнице под пристальным наблюдением врачей. К сожалению, такие случаи становятся все более частыми, как на футбольном поле, так и на трибунах.
Недавно подобный момент произошел в игре АПЛ Уотфорд – Челси. Тогда одним из спасателей стал защитник "аристократов" Маркос Алонсо, который указал арбитру остановить игру и показал на трибуны, где стало плохо одному из фанатов. К счастью, в обоих случаях все завершилось без летальных исходов.
Коротко о матче
- Отметим, что матч Рома – Специя завершился победой хозяев со счетом 2:0. Уже в компенсированное арбитром время красную карточку получил ганский нападающий "волков" Афена-Гьян.
- Участие в игре принял украинец Виктор Коваленко. Футболист сборной Украины провел на поле 53 минуты и получил третью лучшую оценку в составе Специи.
- Команда Жозе Моуринью после победы с 28 очками занимает 6 место в таблице Серии А. Специя идет 17-й, имея в своем активе 12 пунктов.