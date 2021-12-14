Жахливий випадок у Серії А

Після екватору першого тайму одному з фанатів "вовків" на трибунах Стадіо Олімпіко стало погано. У той момент сектор з ультрасом Роми миттєво затих. У 23-річного уболівальника перестало битись серце.

Подібний випадок Все могло закінчитись трагедією: матч Челсі був перерваний через серцевий напад у фаната

Медики, які чергували на арені, негайно побігли на трибуни, щоб допомогти потерпілому. Фаната вдалось реанімувати за допомогою дефібрилятора. Після чого його повезли у лікарню.

Пережив другий напад

За інформацією італійської преси, у кареті швидкої допомоги уболівальнику Роми вдруге стало погано. Однак і цього разу медики виконали свою роботу на відмінно, зупинивши напад.

Тепер уболівальник перебуває у лікарні під пильним наглядом лікарів. На жаль, такі випадки стають все частішими, як на футбольному полі, так і на трибунах.

Нещодавно подібний момент стався у грі АПЛ Вотфорд – Челсі. Тоді одним із рятівників став захисник "аристократів" Маркос Алонсо, який вказав арбітру зупинити гру та показав на трибуни, де стало погано одному з фанатів. На щастя, в обох випадках все завершилось без летальних наслідків.

Коротко про матч