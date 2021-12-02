Защитник Челси герой эпизода

Ничего не предвещало беды, но на 15-й минуте матча одному из зрителей на трибунах "Викерейдж Роуд" стало плохо. Первым, кто это заметил стал защитник Челси Маркос Алонсо.

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Футболист увидел странное поведение фанатов, которые сигнализировали арбитру остановить игру. Алонсо подбежал к судье и указал на трибуны, где произошел ужасный случай.

Сразу после этого медики, которые дежурили на арене, бросились на помощь. Также к ним подбежали клубные медики Челси и Уотфорда. Все бросились, чтобы спасти жизнь одного из фанатов.

Спасали жизни всем стадионом

В тот момент игроки схватились за голову. Впоследствии главный арбитр матча указал игроку покинуть футбольное поле. Поединок был прерван. Встреча возобновилась только после того, как болельщику оказали всю необходимую помощь. Зрителя вывезли с трибун на носилках. К счастью, благодаря быстрой реакции медиков и игрока Челси фанату удалось спасти жизнь.



Сердечный приступ у фаната / Фото Getty Images

Трогательный момент произошел, когда пострадавшего вывозили со стадиона под безумные овации других болельщиков. Зрители поддержали мужчину.

Алонсо стал одним из героев этого инцидента. Противостояние было возобновлено после 30 минут паузы. На момент перерыва счет в матче не был открыт.

Все наши мысли о болельщике, у которого случился сердечный приступ. Его состояние стабильное. Спасибо медицинскому персоналу, игрокам и фанатам за оперативную реакцию,

– говорится в сообщении в твиттере Уотфорда.

Челси вырвал победу

Еще в первом тайме Уотфорд и Челси забили по одному голу и ушли на перерыв на равном счете 1:1. После экватора второй 45-минутки вперед вышли гости – за Челси забил Зиех и принес "аристократам" победу – 1:2. Отметим, что единственный гол в составе хозяев забил экс-игрок Зари Эммануэль Деннис.

Челси благодаря победе продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ – 33 очка. Лондонский клуб опережает ближайшего конкурента, которым является Манчестер Сити, лишь на один балл.

Уотфорд с 13 пунктами находится вблизи зоны вылета – 17 место среди 20 клубов.

Видеообзор матча Уотфорд-Челси