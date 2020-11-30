Лидеры в строю: "Динамо" объявило заявку на матч с "Ювентусом"
Киевское "Динамо" объявило официальную заявку на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса", в которую вошли 24 футболиста.
Как сообщает пресс-служба "Динамо", в составе "бело-синих" – 24 футболиста.
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Заявка "Динамо" на матч против "Ювентуса"
Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко.
Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера.
Хавбеки: Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш.
Форварды: Супряга, Родриго, Клейтон.
По разным причинам в список не попали Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд, Александр Тимчик, Никита Бурда. После коронавируса вернулся Жерсон Родригеш.
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