Киевское "Динамо" объявило официальную заявку на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса", в которую вошли 24 футболиста.

Как сообщает пресс-служба "Динамо", в составе "бело-синих" – 24 футболиста. Смотрите также У "Шахтера" серьезные кадровые проблемы перед матчем с "Реалом": травмированы 7 футболистов Заявка "Динамо" на матч против "Ювентуса" Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко. Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера. Хавбеки: Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш. Форварды: Супряга, Родриго, Клейтон. По разным причинам в список не попали Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд, Александр Тимчик, Никита Бурда. После коронавируса вернулся Жерсон Родригеш. Поединок "Ювентус" – "Динамо" состоится в среду, 2 декабря. Начало игры на "Ювентус Стэдиум" – в 22:00 по киевскому времени.