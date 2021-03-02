Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич назвал, кого считает лучшим на данный момент среди игроков киевского Динамо.

По словам Мирона Богдановича, "динамовец" Виталий Буяльский заслужил вызов в сборную Украины.

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Посмотрим, как соберется сборная в этом месяце. Виталий сейчас действительно хорошо выглядит. Не исключено, что его вызовут в сборную Украины. Так, как Буяльский сейчас играет – он является лучшим игроком в Динамо,

– сказал Маркевич.

К слову. В текущем сезоне Премьер-лиги Бульяский во всех турнирах сыграл 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.

Маркевич раскритиковал Шахтер

Также Мирон Маркевич высказался о поражении Шахтера от Зари (0:1) в 16-м туре УПЛ.

"Шахтер создает только один момент, при этом имея преимущество в контроле мяча. "Горняки" играют поперек поля, им трудно забивать голы, нет скоростных атак. Ясно, что Заря играла от обороны и ей было непросто пройти. Таких футболистов, как у Шахтера, у них нет, но свой момент они нашли и реализовали. Честно говоря, нельзя играть, как играет Шахтер. Это не футбол – можно уснуть", – сказал он.