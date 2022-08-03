Матч Динамо – Штурм состоится не в Киеве, а в польском городе Лодзь. Игра начнется в 21:00, а трансляция матча будет доступна на сайте 24 канала.

Детальнее Динамо – Штурм: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

На этом матче в УЕФА решили использовать VAR – видеоассистента арбитража. До этого VAR использовали только на матчах основного раунда соревнований, а не квалификации.

Однако в этот раз в УЕФА решили использовать VAR и на матчах третьего квалификационного раунда, в том числе на матче Динамо – Штурм. Каждая назначенная видеоассистентская судейская бригада также будет непосредственно на месте проведения соревнований в специальной видеооперационной.

Следовательно, кроме традиционной бригады арбитров во главе с французом Франсуа Летексье, еще два арбитра будут наблюдать за матчем с экранов. Арбитром VAR был назначен Пьер Гайлуст, а его помощником будет Эрик Вателье. Они тоже представляют Францию.