Матч Динамо – Штурм відбудеться не в Києві, а в польському місті Лодзь. Гра розпочнеться о 21:00, а трансляція матчу буде доступна на сайті 24 каналу.

Детальніше Динамо – Штурм: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

На цьому матчі в УЄФА вирішили використати VAR – відеоасистента арбітражу. До цього VAR використовували лише на матчах основного раунду змагань, а не кваліфікації.

Однак цього разу в УЄФА вирішили використати VAR і на матчах третього кваліфікаційного раунду, в тому числі на матчі Динамо – Штурм. ​Кожна призначена відеоасистентська суддівська бригада також буде безпосередньо на місці проведення змагань у спеціальній відеоопераційній.

Відтак окрім традиційної бригади арбітрів на чолі з французом Франсуа Летексьє, ще два арбітри спостерігатимуть за матчем з екранів. Арбітром VAR призначили Пьера Гайлуста, а його помічником буде Ерік Вательє. Вони також представляють Францію.