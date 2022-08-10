Во время матча с участием Динамо в Австрии стадион скандировал "ВСУ": увлекательное видео

В австрийском городе Грац 9 августа состоялся решающий матч квалификации за выход в плей-офф Лиги чемпионов для киевского "Динамо". Украинцы на трибунах поддерживали земляков на поле и благодарили ВСУ.

Динамо принимало у себя австрийская команда Штурм. Киевскому клубу удалось одержать победу . Украинские футболисты выиграли первый поединок с результатом 1:0. Однако уступили Штурму в основное время встречи 9 августа.

Уже в двух последних таймах Динамо удалось вырвать убедительную победу – 3:1, по сумме двух матчей, первый из которых проходил в польском городе Лодзь.

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Во время матча Динамо – Штурм болельщики благодарили ВСУ

Во время матча "Динамо - Штурм" болельщики не только поддерживали любимых футболистов, но и вспомнили об ВСУ.

С трибун во время игры и после нее неоднократно звучало "ВСУ! ВСУ! ВСУ!". Украинцы благодарили защитников, которые оберегают нас всех от врага.

Смотрите видео, как на трибунах скандировали "ВСУ":

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Австрийские болельщики собирали средства для поддержки украинцев

Перед матчем на официальном сайте клуба Штурм сообщили, что австрийская команда поддерживает молодых украинских футболистов, которые в результате войны были вынуждены уехать в Вену. В частности, в сотрудничестве с компанией Weiss Busreisen и футбольным журналом Вallesterer для них была организована поездка на матч Динамо – Штурм.

Кроме того, на стадионе будут собираться пожертвования из чашек, часть из них направят на автобус, остальные будут переданы организации Graz:Spendenkonvoi,

– говорится в сообщении.

Также украинцев были приглашены на выездные сектора, а на трибунах разместили огромные баннеры с призывами остановить войну россии против Украины.

В свою очередь, на стадионе в двух местах установили ящики для пожертвований, все деньги из которых обещают направить в поддержку украинцев.

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