Сегодня состоялись матчи 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов. Среди участников было и киевское Динамо, соревновавшееся за путевку в раунд плей-офф с австрийским Штурмом.

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После "домашней" победы (1:0) команда Мирчи Луческу минимально проиграла основное время, потому игра перешла в овертайм. Там киевляне и добили соперника, убив дважды.

Также праздновал успех и форвард сборной Украины Роман Яремчук. Его Бенфика повторно одолела Мидтьюлланд (3:1), а украинец вышел на замену и отличился ассистом.

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24 канал сообщает о других результатах. Среди них следует отметить неожиданное поражение Ференцвароша под руководством россиянина Станислава Черчесова на своем поле от Карабаха, а также вылет Монако в овертайме от ПСВ. Интересно, что среди монегасков также есть представитель России – Александр Головин.

Хотя это вряд ли сразится с Рейнджерсом, которому удался камбэк в игре с Унионом Сент-Жиллуазом. Проиграв первый матч 0:2, финалисты Лиги Европы забили трижды и покинули бельгийцев за бортом.

Все результаты 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов:

Жальгирис – Буде/Глимт 1:1 (первый матч – 0:5)

1:1 (первый матч – 0:5) Аполлон – Маккаби Хайфа 2:0 (первый матч – 0:4)

2:0 (первый матч – 0:4) Виктория – Шериф 2:1 (первый матч – 2:1)

– Шериф 2:1 (первый матч – 2:1) Пюник – Црвена Звезда 0:2 (первый матч – 0:5)

0:2 (первый матч – 0:5) Динамо Загреб – Лудогорец 4:2 (первый матч – 2:1)

– Лудогорец 4:2 (первый матч – 2:1) Ференцварош – Карабах 1:3 (первый матч – 1:1)

1:3 (первый матч – 1:1) ПСВ – Монако 3:2 (первый матч – 1:1)

– Монако 3:2 (первый матч – 1:1) Рейнджерс – Унион Сент-Жиллуаз 3:0 (первый матч – 0:2)

– Унион Сент-Жиллуаз 3:0 (первый матч – 0:2) Миттьюлланд – Бенфика 1:3 (первый матч – 1:4)

1:3 (первый матч – 1:4) Штурм – Динамо Киев 1:2 (первый матч – 0:1)

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Именно с Бенфикой и сыграет Динамо в раунде плей-офф за выход в групповую стадию. Первый поединок будет номинально домашним для киевлян (вероятно, в Лодзи) и пройдет 16/17 августа. Ответный матч в Лиссабоне будет сыгран 23/24 августа.

Все матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов:

Карабах – Виктория

Буде/Глимт – Динамо Загреб

Маккаби Хайфа – Црвена Звезда

Копенгаген – Трабзонспор

Рейнджерс – ПСВ

Динамо Киев – Бенфика

Любопытно! Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится 25 августа. Шахтер попадет в третью корзину, тогда как Динамо в случае успеха будет в четвертом.