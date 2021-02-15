Перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо і Брюгге, проведення якого заплановано в Києві, може не відбутися через сильні морози, які очікуються в столиці України.

Як повідомляють бельгійські ЗМІ, за більш низької температури, ніж 15 градусів морозу, один з клубів, згідно з правилами УЄФА, має право відмовитися від проведення матчу.

Дивіться також Більше, ніж COVID-19: що налякало суперника Динамо у Лізі Європи

Поки невідомо, чи піде на такий крок Брюгге, але виключати таку можливість, як пишуть бельгійські ЗМІ, не варто.

Цікаво, що напередодні Брюгге не зіграв виїзний календарний матч чемпіонату Бельгії проти Шарлеруа. Гра була скасована через те, що поле було визнано непридатним для проведення футбольного матчу.

До слова. Матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Брюгге відбудеться 18 лютого о 19:55.

У минулому сезоні Динамо та Брюгге вже зустрічалися у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Тоді за сумою двох матчів бельгійці пройшли далі (1:0, 3:3). Унаслідок цієї поразки керівництво "біло-синіх" звільнило Олександра Хацкевича з поста головного тренера.