На следующих выходных, 28-29 октября, в УПЛ должны пройти матчи 12 тура сезона 2023-2024. В центральной игре тура Шахтер должен был посетить гости одесского Черноморца.

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Шахтер упрощает логистику

Сначала встречу назначили на субботу (28 октября) в 17:00. Впрочем, впоследствии было принято решение о переносе матча на неопределенный срок.

С такой инициативой выступили "горняки". Причиной является трудный график команды и логистический маршрут из-за участия дончан в Лиге чемпионов посреди недели.

В среду, 25 октября, Шахтер будет играть на "Камп Ноу" против Барселоны. Учитывая дальнее расстояние и отсутствие авиаперевозок по Украине, команда Дарио Срны будет иметь проблемы с тем, чтобы вовремя добраться до Одессы и подготовиться к встрече.

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Матч Черноморец – Шахтер будет сыгран уже весной 2024 года. Напомним, что после 11-го тура УПЛ дончане идут третьими, но сыграли на матч меньше, чем лидер Кривбасс (+2 очка). Черноморец же занимает пятое место, в двух баллах от "горняков".