Шахтер ведет переговоры с иностранными тренерами. Один из вариантов уже отказал "кротам".

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В процессе

Донецкий коллектив находится в состоянии перестройки. "Горняки" решились уволить Патрика ван Лаувена, который возглавил команду только летом. На его место временно пришел Дарио Срна, однако и у хорвата есть шансы стать главным руководителем коллектива.

Несмотря на доверие к легенде "кротов", донецкий клуб все же пытается найти достойного именитого коуча, который сгодится и нынешнее непростое для Украины время взяться за работу в Шахтере. В частности, Дарио Срна отметил, что еще не готов быть главным тренером мощного коллектива, поэтому "горняки" и приступили к поискам.

Приду с решением, когда буду готов. А сегодня считаю, что я со своими людьми, работающими в спортивном секторе, могу привести лучшего тренера. Конечно, если мы его не приведем, то я, наверное, останусь. Поэтому работаем над этим. Ищем тренера из Европы,

– сказал хорват.

Стоит отметить, что некоторые попытки донецкого коллектива уже потерпели неудачу. В частности, именитый испанский наставник, в свое время возглавлявший Маккаби Тель-Авив, Брайтон, Уотфорд, РБ Зальцбург, Сент-Этьен, Олимпиакос и Сельту, отказал "горняками". К тому же, маститый хорватский тренер также не собирается перебираться в Украину, отметив, что это пустая трата времени и энергии.

Кстати говоря. Дарио Срна смог выиграть свой дебютный матч во главе Шахтера. В частности, "кроты" разнесли черкасский ЛНЗ со счетом 3:0.