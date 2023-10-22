На наступних вихідних, 28-29 жовтня, в УПЛ мають пройти матчі 12 туру сезону 2023-2024. У центральній грі туру Шахтар мав завітати в гості до одеського Чорноморця.

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Шахтар спрощує логістику

Спочатку зустріч призначили на суботу (28 жовтня) о 17:00. Втім згодом було прийнято рішення про перенесення матчу на невизначений термін.

З такою ініціативою виступили "гірники". Причиною є важкий графік команди та логістичний маршрут через участь донеччан у Лізі чемпіонів посеред тижня.

У середу, 25 жовтня, Шахтар гратиме на "Камп Ноу" проти Барселони. Враховуючи дальню відстань та відсутність авіаперевезень по Україні, команда Даріо Срни матиме проблеми із тим, щоб вчасно дістатися Одеси та підготуватися до зустрічі.

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Матч Чорноморець – Шахтар буде зіграний вже навесні 2024 року. Нагадаємо, що після 11-го туру УПЛ донеччани йдуть третіми, але зіграли на матч менше, ніж лідер Кривбас (+2 очки). Чорноморець же посідає п'яту сходинку, у двох балах від "гірників".