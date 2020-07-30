Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между каталонской "Барселоной" и итальянским "Наполи" могут перенести. Игра, вероятно, пройдет на нейтральном поле, а не в Барселоне.

УЕФА планирует перенести игру из Барселоны из-за распространения COVID-19 в Испании. Об этом сообщает RAC1.

Кстати Матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Реал" оказался под угрозой срыва

УЕФА обратился в Департамент здравоохранения с вопросом о ситуации с COVID-19. Если Департамент сообщит, что проведение игры будет угрожать безопасности участников матча, то она будет перенесена.

Решение о месте проведения матча будет принято до конца недели.

Матч между "Барселоной" и "Наполи" запланирован на 8 августа. Первая игра завершилась ничьей 1:1.

Какова ситуация с COVID-19 в Каталонии

На прошлой неделе в Испании произошла новая вспышка заражения коронавирусом. В частности, 24-го июля в Испании было зарегистрировано более 900 новых случаев инфицирования.

Поэтому испанская Каталония может принять более строгие меры по ограничению распространения коронавируса, если ситуация не улучшится в ближайшие 10 дней.

Впрочем, 26 июля МИД Испании заверил, что эпидемиологическая ситуация в стране под контролем.

"Наполи" не хочет ехать в Барселону

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис считает, что матч должен пройти на нейтральном поле. Об этом информирует El Chiringuito TV.

В Испании страшно. Почему мы не можем сыграть против "Барселоны" в Португалии?

– сказал Де Лаурентис.

Как известно, заключительные матчи Лиги чемпионов сезона 2019/2020 пройдут в Португалии.