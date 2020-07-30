Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між каталонською "Барселоною" та італійським "Наполі" можуть перенести. Гра, ймовірно, пройде на нейтральному полі, а не в Барселоні.

УЄФА планує перенести гру з Барселони через поширення COVID-19 в Іспанії. Про це повідомляє RAC1.

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УЄФА звернувся до Департаменту охорони здоров'я з питанням про ситуацію з COVID-19. Якщо Департамент повідомить, що проведення гри буде загрожувати безпеці учасників матчу, то вона буде перенесена.

Рішення про місце проведення матчу буде прийнято до кінця тижня.

Матч між "Барселоною" і "Наполі" запланований на 8 серпня. Перша гра завершилася нічиєю 1:1.

Яка ситуація з COVID-19 в Каталонії

Минулого тижня в Іспанії стався новий сплеск зараження коронавірусом. Зокрема, 24-го липня в Іспанії було зареєстровано понад 900 нових випадків інфікування.

Через це іспанська Каталонія може ухвалити більш суворі заходи щодо обмеження поширення коронавірусу, якщо ситуація не покращиться в найближчі 10 днів.

Втім, 26 липня МЗС Іспанії запевнило, що епідеміологічна ситуація в країні під контролем.

"Наполі" не хоче їхати в Барселону

Президент "Наполі" Ауреліо Де Лаурентіс вважає, що матч повинен пройти на нейтральному полі. Про це інформує El Chiringuito TV.

В Іспанії страшно. Чому ми не можемо зіграти проти "Барселони" в Португалії?,

– сказав Де Лаурентіс.

Як відомо, завершальні матчі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 пройдуть у Португалії.