Матч "Барселона" – "Динамо" довірили відомому арбітру з АПЛ
В УЄФА визначили бригаду арбітрів, яка працюватиме на матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Барселоною" і "Динамо". Матч довірили обслуговувати британській бригаді арбітрів.
Головним арбітром матчу "Барселона" – "Динамо" буде Майкл Олівер з Англії. Про це повідомляє УЄФА.
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Його асистенти – Стюарт Берт і Саймон Беннетт. Четвертим арбітром призначений Девід Кут.
Арбітр VAR – Кріс Кавана, йому допомагатиме Крейг Поусон.
Олівер та українські клуби
35-річний Олівер, який працює на матчах англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) раніше одного разу був головним арбітром матчу "Динамо".
У грудні 2014-го кияни в групі Ліги Європи обіграли "Стяуа" (2:0).
У 2013 році Олівер обслуговував матч молодіжної збірної України проти Словенії у рамках кваліфікації на Євро-2013.
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