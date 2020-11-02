В УЄФА визначили бригаду арбітрів, яка працюватиме на матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Барселоною" і "Динамо". Матч довірили обслуговувати британській бригаді арбітрів.

Головним арбітром матчу "Барселона" – "Динамо" буде Майкл Олівер з Англії. Про це повідомляє УЄФА.

Це важливо Спалах COVID-19 в "Динамо": коронавірус виявили у 6 футболістів і помічника тренера

Його асистенти – Стюарт Берт і Саймон Беннетт. Четвертим арбітром призначений Девід Кут.

Арбітр VAR – Кріс Кавана, йому допомагатиме Крейг Поусон.

Олівер та українські клуби

35-річний Олівер, який працює на матчах англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) раніше одного разу був головним арбітром матчу "Динамо".

У грудні 2014-го кияни в групі Ліги Європи обіграли "Стяуа" (2:0).

У 2013 році Олівер обслуговував матч молодіжної збірної України проти Словенії у рамках кваліфікації на Євро-2013.

Поєдинок "Барселона" – "Динамо" відбудеться у середу, 4 листопада. Початок гри о 22:00.