В "Динамо" еще 5 футболистов заразились коронавирусом перед матчами с "Барселоной" и "Шахтером"
Коронавирус не покидает киевское "Динамо". После того, как положительные тесты сдали голкиперы Денис Бойко и Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко, COVID-19 было обнаружено у еще пяти футболистов.
Редактор журнала "Футбол" Артем Франков сообщает, что пятеро футболистов "Динамо" сдали положительные тесты на коронавирус. В "Динамо" пока не подтверждали информацию.
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Кто заразился COVID-19
По информации Франкова, среди футболистов положительные тесты сдали пятеро игроков:
- Александр Караваев
- Николай Шапаренко,
- Георгий Цитаишвили
- Миккель Дуэлунд
- Тудор Белуце.
Первые трое – основные футболисты "Динамо" в сезоне.
Также положительный результат – у ассистента главного тренера Мирчи Луческу, Эмиля Караса, и врачей команды. У большинства болезнь протекает бессимптомно.
Из-за коронавируса в первую команду переведен защитник Константин Вивчаренко.
В среду, 4 ноября, "Динамо" в гостях сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Уже 8-го ноября киевлян ждет встреча против "Шахтера" в чемпионате Украины.
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