Коронавирус не покидает киевское "Динамо". После того, как положительные тесты сдали голкиперы Денис Бойко и Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко, COVID-19 было обнаружено у еще пяти футболистов.

Редактор журнала "Футбол" Артем Франков сообщает, что пятеро футболистов "Динамо" сдали положительные тесты на коронавирус. В "Динамо" пока не подтверждали информацию.

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Кто заразился COVID-19

По информации Франкова, среди футболистов положительные тесты сдали пятеро игроков:

Александр Караваев

Николай Шапаренко,

Георгий Цитаишвили

Миккель Дуэлунд

Тудор Белуце.

Первые трое – основные футболисты "Динамо" в сезоне.

Также положительный результат – у ассистента главного тренера Мирчи Луческу, Эмиля Караса, и врачей команды. У большинства болезнь протекает бессимптомно.

Из-за коронавируса в первую команду переведен защитник Константин Вивчаренко.

Важно. "Динамо" после матча против "Ференцвароша" в Лиге чемпионов (2:2) ушло на изоляцию. Все футболисты находятся на базе клуба.

В среду, 4 ноября, "Динамо" в гостях сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Уже 8-го ноября киевлян ждет встреча против "Шахтера" в чемпионате Украины.