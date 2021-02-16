Дирекция украинской Премьер-лиги (УПЛ) вынужденно перенесла очередной матч. Изменена дата поединка 15-го тура УПЛ между Олимпиком и Днепром-1.

Матч 15-го тура УПЛ Олимпик – Днепр- 1 не состоятся в ранее запланированное время – 19 февраля в 19:00.

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Встреча перенесена на 22 февраля из-за ожидания значительного ухудшения погоды 19 февраля. Время начала матча остается прежним – 19:00.

Дирекция УПЛ приняла такое решение на основании согласия Олимпика и Днепра-1.

Встреча должна пройти в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Вниманию. В 14 туре Олимпик в Киеве уступил Динамо со счетом 3:1. Зато Днепр-1 победил Ингулец (2:0).

Как стартовала УПЛ