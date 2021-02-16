УПЛ перенесла еще один матч
Дирекция украинской Премьер-лиги (УПЛ) вынужденно перенесла очередной матч. Изменена дата поединка 15-го тура УПЛ между Олимпиком и Днепром-1.
Источник:УПЛ
Матч 15-го тура УПЛ Олимпик – Днепр- 1 не состоятся в ранее запланированное время – 19 февраля в 19:00.
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Встреча перенесена на 22 февраля из-за ожидания значительного ухудшения погоды 19 февраля. Время начала матча остается прежним – 19:00.
Дирекция УПЛ приняла такое решение на основании согласия Олимпика и Днепра-1.
Встреча должна пройти в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.
Как стартовала УПЛ
- Чемпионат Украины несмотря на неблагоприятную погоду для футбола таки возобновился 13-го февраля.
- Однако матч Колос – Шахтер (0:0) все же не состоялся вовремя. Игру, которая должна была состояться 13 февраля в селе Ковалевка, перенесли в Киев на 14 февраля.
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