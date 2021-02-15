Футбольные клубы Ингулец и Десна обратились в УПЛ с просьбой о переносе места проведения их матчей. В УПЛ пошли им на встречу.

Десна должна была провести два подряд домашних матча. В 15-м туре – против Динамо, а в 16-м туре принимать Ингулец. Но вместо стадиона имени Юрия Гагарина, оба матча состоятся в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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Ингулец обратился с просьбой о смене места проведения матча против Ворсклы. Команды должны сыграть в воскресенье, 21 февраля. По согласию сторон, этот матч состоится в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского.

Официально о причинах переноса матчей не сообщается. Однако это не первый раз, когда матчи Десны и Ингульца либо проходят не на домашних стадионах, либо не проходят вообще.

В 13-м туре УПЛ, который состоялся 13 декабря 2020 года, Десна принимала Мариуполь в Киеве на НСК "Олимпийский". А после этого 16 декабря в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского сыграла против Зари в Кубке Украины. Тогда причиной переноса матчей назвали то, что стадион в Чернигове якобы не может принять матч из-за сложных погодных условий. Хотя смена места проведения матчей может быть связана со скандалом вокруг стадиона имени Гагарина. Владельцы клуба и новое руководство арены не могут договориться о стоимости аренды. Незадолго до этих матчей люди с символикой клуба прорвались на территорию и бросили директора стадиона в мусорный бак.

Что касается Ингульца, то клуб попал в скандал тоже в 13-м туре УПЛ. Пока стадион команды в Петрово достраивают, команда вынуждена играть в Кропивницком. Но матч против Шахтера так и не состоялся. Поле оказалось неготовым к проведению встречи из-за погодных условий – вовремя не был включен подогрев. Ингульцу засчитали техническое поражение.

Отметим, что стоимость электроподогрева газона в сутки на стадионе "Звезда" оценивается в 70 тысяч гривен.