УПЛ перенесла ще один матч
Дирекція української Прем'єр-ліги (УПЛ) вимушено перенесла черговий матч. Змінено дату поєдинку 15-го туру УПЛ між Олімпіком та Дніпром-1.
Джерело:УПЛ
Матч 15-го туру УПЛ Олімпік – Дніпро-1 не відбудуться у раніше запланований час – 19 лютого о 19:00.
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Зустріч перенесена на 22 лютого через очікування значного погіршення погоди 19 лютого. Час початку матчу залишається колишнім – 19:00.
Дирекція УПЛ прийняла таке рішення на підставі згоди Олімпіка та Дніпра-1.
Зустріч повинна пройти у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.
Як стартувала УПЛ
- Чемпіонат України попри несприятливу погоду для футболу таки відновився 13-го лютого.
- Однак матч Колос – Шахтар (0:0) все ж не відбувся вчасно. Гру, яка мала відбутися 13 лютого у селі Ковалівка, перенесли у Київ на 14 лютого.
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