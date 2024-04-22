Пять украинок примут участие в Мастерсе в Мадриде: с кем будут играть Свитолина и компания

В столице Испании пройдет грунтовый Мастерс с участием почти сотни теннисисток. Рассказываем о представительницах Украины на соревновании и их шансах на успех.

Во вторник, 23 апреля, в испанском Мадриде стартует престижный теннисный турнир среди женщин категории WTA1000. Среди 96-ти участниц соревнования будут и пять украинок, пишет 24 канал.

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Цуренко стартует первой

Четверо из них будут сеяными. Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина начнут свой путь со второго раунда (1/32 финала). А вот Леся Цуренко стартует уже с первой стадии.

Первой соперницей теннисистки из Ровненщины станет филиппинка Александра Эала (№170 WTA). Успех в этой игре выведет Лесю на румынку Сорану Кирстю, которая идет 30-й в мировом рейтинге. А вот дальше на Лесю, видимо, уже будет ждать первая ракетка мира Ига Швентек.

Пока неясной остается сетка для Элины Свитолиной. Первая ракетка Украины станет или Сара Соррибес Тормо из Испании (№55 WTA), или кто-то из квалификации соревнования. Проход в третий раунд с большой долей вероятности выведет Элину на белоруску Викторию Азаренко.

Так же Даяна Ястремская знает пока лишь одного потенциального соперника. Ею может стать или теннисистка из квалификации, или американка Аманда Анисимова (№241 WTA). Успех во втором раунде вероятнее всего подарит Даяне битву против третьей ракетки мира Коко Гауфф.

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Дежавю для Костюк

Более менее неплохим является жребий для Ангелины Калининой. Уроженка Новой Каховки будет стартовать против победительницы пары Яфань Ван (№71 WTA) – Кэролайн Доулхайд (№56 WTA). Следующей оппоненткой Калининой должна стать восьмой номер рейтинга Чжэн Цинь Вэнь.

В конце концов интересным должен быть путь Марты Костюк. которая на прошлой неделе сенсационно дошла до финала в Штутгарте. Ее первой оппоненткой станет Лорен Дэвис из США (№166 WTA) или же египтянка Маяр Шериф (№72 WTA).

А вот дальше киевлянку уже должна ждать четвертая ракетка мира Елена Рыбакина. Именно представительнице Казахстана Костюк уступила в выше упомянутом турнире в Штутгарте.

Леся Цуренко проведет свою встречу против Еалы 23 апреля ориентировочно в 12:00 по киевскому времени. Зато другие девушки во втором раунде будут стартовать 24-25 числа.

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Прогноз Favbet

К слову, Цуренко является явной фавориткой в своей паре первого раунда. На проход украинки выставлен коэффициент 1,25, тогда как филиппинки – аж 3,90. Также букмекеры определились с главными претендентками на титул.

По их мнению, главной фавориткой соревнования является полячка Ига Швентек. На лидера мирового рейтинга можно поставить за 2,40. Шансы ее главной конкурентки Арины Сабаленка оцениваются в 4,30.

Также неплохие шансы имеют Коко Гауфф (5,00) и Елена Рыбакина (7,00). Среди украинок наибольшие шансы на триумф имеет Элина Свитолина, тогда как на чемпионство других наших девушек коэффициенты слишком высокие:

Элина Свитолина – 15,00

Марта Костюк – 50,00

Ангелина Калинина – 75,00

Даяна Ястремская – 100,00

Леся Цуренко – 100,00

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.