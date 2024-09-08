Крутое мероприятие организовали по инициативе Федерации дзюдо Днепропетровской области при поддержке Федерации дзюдо Украины и отделения НОК в Днепропетровской области. Более 250 юных дзюдоистов собралось на татами, чтобы вживую получить полезные советы от лидера украинской сборной, информирует 24 Канал.

Смотрите также Украинка Дарья Билодид не сдержала слез после провала на Олимпиаде: эмоциональные фото дзюдоистки

Посетила юных дзюдоистов в Днепр

Такие события сильно вдохновляют, как молодое поколение, так и самого спортсмена, который пришел поделиться с детьми своим опытом.

Билодид рассказала об ощущениях, которые были у нее после досрочного вылета с Олимпиады-2024, и смогла ли уже утолить неприятные эмоции.

Напомним. Дарья Билодид выступала на Олимпийских играх-2024. В 1/8 финала украинка уступила сопернице из Японии Харуке Фунакубо.

Чувства были очень тяжелые. Было много стресса и отчаяния. Нужно было время, чтобы прийти в себя,

– призналась дзюдоистка.

Также Дарья рассказала о ритуалах, которые обязательно выполняет перед схватками на турнирах. Но не стала раскрывать все тайны.

"Я целую свою маму, которая является тренером. Обязательно разминаюсь, делаю прыжки. Много у меня таких штук перед выходом на татами", – сказала Билодид.

Дзюдоистка уже отдохнула после Парижа и уже занимается полезными мероприятиями в родной стране. Сейчас Билодид не рассказывает подробно о своих ближайших планах.

Трудно сказать наперед. Сегодня (6 сентября – 24 Канал) я здесь на мастер-классе делюсь с детьми своим опытом, а что будет дальше? Посмотрим,

– ответила Дарья.

Мастер-класс Дарьи Билодид в Днепре / Фото 24 Канала, Егора Торяника

После основной части мастер-класса состоялась ее неофициальная часть. Юные дзюдоисты могли получить желанный автограф от своего кумира и совместное фото.