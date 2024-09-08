Крутий захід організували за ініціативи Федерації дзюдо Дніпропетровської області за підтримки Федерації дзюдо України та відділення НОК у Дніпропетровській області. Понад 250 юних дзюдоїстів зібралось на татамі, аби наживо отримати корисні поради від лідерки української збірної, інформує 24 Канал.

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Завітала до юних дзюдоїстів у Дніпро

Такі події сильно надихають, як молоде покоління, так і самого спортсмена, який прийшов поділитись із дітьми своїм досвідом.

Білодід розповіла про відчуття, які були у неї після дострокового виліту із Олімпіади-2024, та чи змогла вже втамувати неприємні емоції.

Нагадаємо. Дар'я Білодід виступала на Олімпійських іграх-2024. В 1/8 фіналу українка поступилась суперниці з Японії Харуці Фунакубо.

Почуття були дуже важкі. Було багато стресу та відчаю. Потрібен був час, щоб прийти до себе,

– зізналась дзюдоїстка.

Також Дар'я розповіла про ритуали, які обов'язково виконує перед сутичками на турнірах. Але не стала розкривати усі таємниці.

"Я цілую свою маму, яка є тренеркою. Обов'язково розминаюсь, роблю стрибки. Багато у мене таких штук перед виходом на татамі", – сказала Білодід.

Дзюдоїстка вже відпочила після Парижа та вже займається корисними заходами у рідній країні. Наразі Білодід не розповідає детально про свої найближчі плани.

Важко сказати наперед. Сьогодні (6 вересня – 24 Канал) я тут на майстер-класі ділюсь з дітьми своїм досвідом, а що буде далі? Подивимось,

– відповіла Дар'я.

Майстер-клас Дар'ї Білодід у Дніпрі / Фото 24 Каналу, Єгора Торяника

Після основної частини майстер-класу відбулась її неофіційна частина. Юні дзюдоїсти могли отримати омріяний автограф від свого кумира та спільне фото.