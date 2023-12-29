Сразу в нескольких украинских городах вражеские цели попали в жилые дома, где до 29 декабря царила мирная жизнь. Одна из 158 выпущенных врагом воздушных целей (114 были уничтожены украинскими защитниками неба) разрушила сразу несколько домов в Одессе.
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Ранее в этом доме жила олимпийская призерка
Город, который считают столицей юмора в Украине, богат талантливых украинских спортсменов. В частности, каратистка Анжелика Терлюга, которая очень эмоционально прокомментировала обстрел Украины. Многие из наших атлетов в свое время проживали в этом замечательном городе. Среди таких спортсменов есть и украинская фехтовальщица Елена Кровацкая.
Серебряный призер Олимпиады-2016 в командной сабле выложила фотографию жилого дома в Одессе, куда попала враждебная цель. Фехтовальщица вспомнила, как раньше жила с семьей именно в этом разрушенном оккупантами корпусе.
Одесса. Это дом, в котором я прожила с семьей 6 лет и именно мой корпус, мы переехали оттуда после войны. Я не могу поверить, слезы на глазах,
– описала свои эмоции Кравацкая.
Россия попала в бывший дом Кравацкой / Скриншот из инстаграмма фехтовальщицы
Обстрел Одессы 29 декабря: главное об ударе России и последствиях
- Враг терроризировал Одессу с вечера 28 декабря, когда выпустил группу "Шахедов" из Черного моря. Первые взрывы прогремели около 22:30, а отбой – в 01:51, 29 декабря.
- Утром 29 декабря атака на город и Украину продолжилась. Но сейчас уже ракетами.
- Враг попал в жилые дома мирных жителей, один из которых могут снести. В результате вражеской атаки погибли три человека, еще 26 – пострадали.