Сразу в нескольких украинских городах вражеские цели попали в жилые дома, где до 29 декабря царила мирная жизнь. Одна из 158 выпущенных врагом воздушных целей (114 были уничтожены украинскими защитниками неба) разрушила сразу несколько домов в Одессе.

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Ранее в этом доме жила олимпийская призерка

Город, который считают столицей юмора в Украине, богат талантливых украинских спортсменов. В частности, каратистка Анжелика Терлюга, которая очень эмоционально прокомментировала обстрел Украины. Многие из наших атлетов в свое время проживали в этом замечательном городе. Среди таких спортсменов есть и украинская фехтовальщица Елена Кровацкая.

Серебряный призер Олимпиады-2016 в командной сабле выложила фотографию жилого дома в Одессе, куда попала враждебная цель. Фехтовальщица вспомнила, как раньше жила с семьей именно в этом разрушенном оккупантами корпусе.

Одесса. Это дом, в котором я прожила с семьей 6 лет и именно мой корпус, мы переехали оттуда после войны. Я не могу поверить, слезы на глазах,

– описала свои эмоции Кравацкая.



Россия попала в бывший дом Кравацкой / Скриншот из инстаграмма фехтовальщицы

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