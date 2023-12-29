Одразу у декількох українських містах ворожі цілі влучили у житлові будинки, де до 29 грудня панувало мирне життя. Одна із 158 випущених ворогом повітряних цілей (114 були знищені українськими захисниками неба) зруйнувала одразу декілька будинків в Одесі.

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Раніше у цьому будинку жила олімпійська призерка

Місто, яке вважають столицею гумору в Україні, є багатим на талановитих українських спортсменів. Зокрема каратистка Анжеліка Терлюга, яка дуже емоційно прокоментувала обстріл України. Чимало наших атлетів свого часу проживали у цьому чудовому місті. Серед таких спортсменів є й українська фехтувальниця Олена Кравацька.

Срібна призерка Олімпіади-2016 у командній шаблі виклала світлину житлового будинку в Одесі, куди влучила ворожа ціль. Фехтувальниця пригадала, як раніше жила із сім'єю саме у цьому зруйнованому окупантами корпусі.

Одеса. Це дім, в якому я прожила з сім'єю 6 років і саме мій корпус, переїхали ми звідти після війни. Я не можу повірити, сльози на очах,

– описала свої емоції Кравацька.



Росія влучила у колишній будинок Кравацької / Скриншот із інстаграму фехтувальниці

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