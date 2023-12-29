Благодаря нашим героям 114 враждебных целей были ликвидированы. Однако российский удар принес немало горя в украинские семьи и гражданскую инфраструктуру. Сотни семей остались без дома над головой, кто-то потерял родных, а у кого-то пострадали знакомые.

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Терлюга: Одно желание на все праздники – конец войны

Также разрушено большое количество инфраструктуры: больница, роддом, ТЦ, транспортное депо…

Украинские звезды спорта на собственном теле почувствовали все ужасы российской агрессии. Самая титулованная каратистка Украины и мира Анжелика Терлюга очень эмоционально прокомментировала вражескую атаку врага 29 декабря.

Ее родной город Одесса изрядно пострадал от врага. Россияне попали в жилые дома, в одном из которых ранее проживала украинская фехтовальщица Елена Кровацкая.

Когда уже сдохнет это зло? Одно желание на все праздники – конец войне, конец убийств, конец страданий, наказание конченым террористам. Это же его ***. Ху***ть всю страну. Ненавижу всеми фибрами души раш*нских тварей. Нет ни злобы, ни сил. Делаем донаты, помогаем тем, кто нас может спасти, другого выбора нет,

– написала каратистка.

Реакция Терлюги на обстрел Украины / Скриншот из соцсетей

В результате попадания количество погибших возросло до трех, а пострадавших в настоящее время 17 человек. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что это не единственное попадание врага по жилому дому в их городе. Также пострадал один из трехэтажных домов.

В целом из-за вражеской атаки пострадали многие жилые дома в нескольких украинских городах – Киеве, Харькове, Конотопе...