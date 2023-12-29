Враг начал массированную атаку с запуска "Шахедов" сразу с двух северных направлений. К счастью, благодаря нашим героям удалось сбить 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Однако на этом неспокойная ночь для украинцев не закончилась, россияне продолжили терроризировать мирное население и гражданскую инфраструктуру, сообщает 24 Канал.

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Как спорт отреагировал на массированный обстрел Украины

Около 03:00 россияне подняли в небо бомбардировщики Ту-95МС (говорилось о 18 самолетах). На рубеже пуска они вышли около 6 часов. Впоследствии враг еще и применил дальние бомбардировщики Ту-22М3. А уже в 06:30 в небо подняли еще и 5 истребителей МиГ-31К, запустивших 5 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Защитники украинского неба выдали невероятный результат, уничтожив 114 из 158 воздушных целей.

Враг еще раз доказал, что является настоящим террористом для которого нет ничего святого. Россияне попали в роддом в Днепре, уничтожили больницу в Харькове, повреждена транспортная инфраструктура, торговый центр и это далеко не весь перечень того, что уничтожили оккупанты в ночь на 29 декабря.

Сразу несколько попаданий в жилые многоэтажки зафиксированы в нескольких украинских городах (Киеве, Одессе, Конотопе). К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В 8 областях Украины из-за сегодняшней атаки Россия наблюдаются аварийные отключения света.

Украинские спортсмены тоже оказались под атакой врага. Поэтому с самой ночи атлеты активно реагируют на массированный вражеский обстрел в своих соцсетях, чтобы в очередной раз показать мировому сообществу новые ужасы "русского мира".

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обратилась к украинцам с предложением конвертировать свою злобу в донаты.

Друзья, сегодня враг атаковал всю Украину. Есть погибшие и пострадавшие, мои искренние соболезнования… Сейчас мы должны объединяться и продолжать поддерживать наших военных. Прошу вас присоединиться к моему сбору на антидроновую систему для бригады "Хартия". Вместе мы сильнее врага. Слава Украине!

– написала Свитолина.



Свитолина призвала донатить на армию / Скриншот из инстаграмма теннисистки

Взявший в руки оружие бывший украинский теннисист Александр Долгополов сравнил россиян с террористами, попавшими в торговый центр в Днепре.

Россияне – обычные террористы. Утратив военный корабль и около 50-70 погибших моряков, клоуны борются с торговыми центрами,

– написал Долгополов.

Не менее эмоциональной была легкоатлетка Анна Рыжикова, пробудившаяся в родном Днепре от звуков взрывов. Спортсменка добавила фотографию роддома в своем родном городе, куда попал враг.

Сегодня проснулась от звуков взрывов, российские ракеты попали в роддом, торговый центр и жилые дома. Массированный ракетный удар по Украине: Днепр, Киев, Львов, Одесса, Харьков. Много убитых и раненых. Нет слов, чтобы описать, насколько сильно мы ненавидим россиян,

– подписала в сторис спортсменка.

Также свои реакции на ночные и утренние ужасы в Украине оставили другие звезды украинского спорта – Марина Бех-Романчук, Наталья Морквич, Ольга Харлан, Леся Цуренко, Марта Костюк, Сергей Стаховский на многие другие.

Реакция спортсменов на массированный обстрел Украины 29 декабря / Скриншоты из соцсетей