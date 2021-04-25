Манчестер Сити – Тоттенхэм 1:0

Гол: Ляпорт, 82

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Манчестер Сити прогнозируемо мощно начал игру и за стартовые минуты имел два острых момента. Дважды на опасной ударной позиции был Фил Фоден.

Сначала бриллиант Манчестер Сити избавился от опеки в штрафной площадке, но получив хорошую передачу, пробил мимо левой стойки.

Впоследствии Фоден был первым на добивании в штрафной "шпор", быстро отправив мяч в направлении ворот. Однако на пути мяча оказался защитник и перевел его в стойку.

На 35 минуте воротам Уго Льориса угрожал Марез. Рияд вошел в штрафную с правого фланга и решился на удар с острого угла. К счастью для "шпор", алжирец не попал в створ ворот.

В компенсированное к первому тайму время довольно опасным ударом выстрелил Канселу, но Льорис отбил мяч.

Свой первый шанс отличиться Тоттенхэм получил на 47 минуте. Джованни Ло Чельсо искусно укротил неудобную передачу на границе штрафной площадки и пробил в левый нижний угол ворот. Закари Стеффен сумел выполнить блестящий сейв в прыжке.

"Горожане" ответили острым моментом на 71 минуте. Кевин Де Брюйне классно навесил в штрафную с правого фланга. Фернандиньо замкнул передачу на дальней штанге, но Льорис забрал мяч в руки.

Через 2 минуты снова воротам лондонцев угрожал Марез. Рияд сместился почти до штрафной "шпор" и нанес удар в правый от Льориса угол. Голкипер совершил эффектное спасение.

Чемпионский гол Ляпорта

Давление Манчестер Сити увенчалось голом на 82 минуте. "Горожане" заработали стандарт между штрафной площадкой и угловым флажком. Де Брюйне навесил в штрафную, где Ляпорт без сопротивления ударом головой переправил мяч в ворота.

Арбитр компенсировал к основному времени 3 минуты, но Тоттенхэм так и не смог сравнять счет. Манчестер Сити выиграл матч и в четвертый раз подряд выиграл Кубок английской лиги!

Украинский футболист Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.