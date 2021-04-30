Причина відставки Моурінью

19 квітня дороги Жозе Моурінью та Тоттенхема розійшлись. Вболівальники відразу все скинули на невдалі виступи команди, але причина була кардинально інша.

Цікаво Моурінью заробив космічні гроші на звільненнях: шалена сума відступних

Дружина Олександра Зінченка 29 квітня на своєму ютуб-каналі опублікувала новий випуск блогу, у якому розкрилась справжня причина відходу португальця з поста головного наставника "шпор".

У розмові один з найавторитетніших журналістів Великої Британії Девід Орнштен із The Athletic розповів, що Тоттенхем розлучився з Жозе через конфлікт. Тренер посварився з усіма футболістами. Тому керівництво клубу прийняло рішення відпустити спеціаліста, щоб розрядити напружену атмосферу у колективі.

Це не допомогло команді здобути перемогу у фіналі Кубка Ліги. "Шпори" поступились МанСіті з мінімальним рахунком 1:0. Поки керуватиме командою Раян Менсон. Керівництво клубу хоче змінити тренера ще до завершення сезону, але водночас розуміє, що знайти хорошого фахівця наприкінці чемпіонату буде нелегко.